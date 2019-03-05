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رياضة

ساديو ماني يرد ساخرًا على المنافسة مع محمد صلاح

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:08 م
صدى البلد
أحمد هاني
أكد ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، أنه لا توجد منافسة على الألقاب الفردية بينه وبين المصري محمد صلاح زميله في الفريق، لافتًا إلى حسن العلاقة بينهما.

وأشار ماني في تصريحات لجريدة ورلد سوكر، إلى أن الأولوية بالنسبة له، وكذلك صلاح، هي تحقيق البطولات مع ليفربول في الفترة المقبلة".

ورد السنغالي على سؤال موجه له، ضاحكًا حيث قال: "تريدني أن أقول إن هناك منافسة بيني وبين صلاح؟ أهذا ما تريده؟".

وأكمل: "الإعلام يخمن أننا متنافسان، ولكن لكي أكون صادقًا فلا توجد أي منافسة بيننا، وأعتقد أنه يمكنك رؤية ذلك في العلاقة بيننا سواء داخل أو خارج الملعب".

وأضاف: "نحن نمثل النادي والمدينة، ولذك نبذل قصارى جهدنا وهو ما يعد ممتعًا بالنسبة لنا، صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، الأمر حسي للغاية منذ انضمامه للفريق".

واختتم: "لكن إذا حقق أحد منا لقب فردي فإن الجميع يكون سعيدًا، الأمر يكون جيدا لليفربول ولمنتخباتنا، لأن ذلك يعني أننا نسير على الطريق الصحيح".

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