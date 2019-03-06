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أخبار العالم

هيئة الأركان الروسية تؤكد ضرورة استمرار الخدمة الإلزامية في الجيش

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:11 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتبر اللواء يفجيني بوردينسكي، رئيس إدارة التنظيم والتعبئة لدى الأركان العامة الروسية، أن التخلي عن الخدمة الإلزامية في الجيش الروسي، لا يخدم مصالح البلاد.

وقال بوردينسكي في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، إن عدد العسكريين الذين يخدمون بصفة متعاقدين مع الجيش يزداد باستمرار في السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن مقابل كل عسكري مجند، هناك 1.7 عسكري متعاقد، لافتا إلى أن عدد المتعاقدين في عام 2018 بلغ أكثر من 350 ألف فرد.

وشدد علي أنه لايمكن التخلي عن نظام التجنيد الإجباري في الجيش الروسي لاعتبارات تتعلق بقدرة البلاد على حمل أعباء الجيش، وضرورة تدريب المواطنين الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة على حمل السلاح في أوقات الحرب والتعبئة العامة.

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