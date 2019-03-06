المشدد ١٠ سنوات لـ 3 متهمين بالخطف ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي 3 متهمين بخطف مواطنين وقتل أحدهما ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 10 سنوات.





وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف ه، محمود و، عبد السلام و"، تهمة حجز المجنى عليهما " سعيد كمال، محمد أحمد" محتجزين إياهم بمسكن المتهم الأول بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد اقترن ذلك بتعذيب الأول تعذيبات بدنية حيث قاموا بتكبيله والتعدى عليه بالضرب عمدا مع سبق الإصرار، ولَم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.



