ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المشدد ١٠ سنوات لـ 3 متهمين بالخطف ببولاق الدكرور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:59 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمود عبد المنعم القرموطي 3 متهمين بخطف مواطنين وقتل أحدهما ببولاق الدكرور، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف ه، محمود و، عبد السلام و"، تهمة حجز المجنى عليهما " سعيد كمال، محمد أحمد" محتجزين إياهم بمسكن المتهم الأول بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد اقترن ذلك بتعذيب الأول تعذيبات بدنية حيث قاموا بتكبيله والتعدى عليه بالضرب عمدا مع سبق الإصرار، ولَم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم فى التعذيب، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ترشيحاتنا

شاهد .. أحدث معدات الكشف وإبطال المفرقعات

مطقمين زي بعض.. الملكة إليزابيث وتيريزا ماي بنفس الملابس.. شاهد

مصادر: الأهلي يفاوض مهاجم أشانتي كوتوكو

معايشة تفاعلية ..هولوجرام البحر الأحمر وتمثال رمسيس الثاني في بورصة برلين

تطعيم يومي لبعثة الأهلي بالكونغو ضد الملاريا

وظائف شاغرة بالصحة في 11 محافظة.. تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة

اقتصادي: ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 50 ميناء عالميا.. فيديو

ميسي يبرئ محمد صلاح من تهمة التعالي على الكرة المصرية (تفاصيل)

أحد أفراد العائلة الحاكمة بقطر يفضح تناقضات سياسة تميم.. فيديو

ابنة أنيس عبيد: والدي كان حافظا للقرآن الكريم رغم أننا أقباط.. فيديو

العثور على جثة طفل غريق بمركز سنورس بالفيوم بعد اختفائه بـ 5 أيام

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

أكوام القمامة والنفايات الطبية تحاصر مواطني المحلة.. والأهالي: صرخنا كثيرا ارحمونا.. صور

أسفر عن ١٥ قطعة متميزة.. ختام سمبوزيوم النحت الدولى فى أسوان.. 7 أطفال يشاركون بـ 35 عملا للمرة الأولى.. صور

دوقة ساسكس تكشف مخاوفها من الدجاج المغسول بالكلور في الولايات المتحدة

فيديو

سفيرنا ببكين: مصر تلعب دورا مهما لتعزيز علاقة الصين بأفريقيا .. فيديو
الفيروسات الكبدية: العالم يسعى لنقل خبراتنا من خلال 100 مليون صحة.. فيديو
بث مباشر.. اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
تجربة لإبطال روبوت مفعول عبوتين ناسفتين.. فيديو
الصحة: 4.5 مليون طالب مستهدفين خلال حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟