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أخبار البلد

الاتحاد الأفريقي: القارة السمراء تحوي 20.8 مليون لاجئ ونازح

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:46 م
السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم
محمود نوفل
كشفت السفيرة نميرة نجم ، المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي ، أن هناك مايقدر بنحو ١٢.٦ مليون طفل يعيشون في مناطق النزاعات منقطعين عن التعليم في افريقيا حيث أن النزوح يحرم الاطفال من حقهم في الحصول ع التعليم الجيد ، مشيرة الي انه الاطفال النازحون يعتبرون أكثر عرضه بخمسة أضعاف للانقطاع عن التعليم مقارنة بالاطفال غير النازحين .

وأكدت السفيرة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد "، أن الهجرة غير المشروعة والنازحين داخليا تعد مأساة حقيقية حيث ترتبط بها مجموعة من المشكلات المتداخلة ، لافتة الي أن الهجرة غير الشرعية تزيد من احتمال انقطاع الفتيات عن التعليم أكثر بضعفين ونصف إذا كن يعشن في بلدان يدور فيها نزاعات ، حيث ان الفتيات أكثر عرضة بنسبة ٩٠٪ ؜للانقطاع عن التعليم الثانوي مقارنة بنظرائهم في البلدان غير المتأثرة بالنزاعات.

وكشفت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عن وجود ٦.٣ مليون لاجئ وطالب لجوء و ١٤.٥ مليون نازح داخليا وذلك بسبب النزوح القسري والاوضاع الانسانية المتفاقمة التي لاتزال تجتاح البلدان والمجتمعات في جميع انحاء القارة نتيجة الحروب الاهلية والمنزاعات العنيفة وانتهاكات حقوق الانسان والاضطهاد وأوجه القصور في الحكم والافلات من العقاب والكوارث الطبيعية وآثار الجفاف وتغيير المناخ والارهاب التطرف .

وبيًنت السفيرة نجم ان القارة تؤوي ٧١٢ الف شخص عديم الجنسية يفتقرون إلي أي شكل من أشكال الحماية القانونية ، وهم أكثر عرضه للإبادة والاستغلال والانتهاكات.

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