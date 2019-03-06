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ديني

الأوقاف تصدر كتابا حول مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:25 م
صدى البلد
محمود ضاحي
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم "الأربعاء"، النسخة النهائية لكتاب " مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة " من إعداد الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشرافه.

ويهدف هذا الكتاب إلى بيان مخاطر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول ، قصد الإتيان على مجتمعاتنا من داخلها وتفتيتها بأيدي بعض أبنائها.

كما يقدم الكتاب حلولا لمواجهة الفكر الإلحادي ومعالجة أسبابه وتفنيد شبه الملحدين , مع إبراز أهمية التدين الصحيح الخالص لوجه الله تعالى وليس التدين الشكلي أو السياسي الصادّ عن دين الله.

ويتناول الطرق الوقائية والعلاجية للإلحاد، ودور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والمجتمعية في التوعية بمخاطره وتحصين مجتمعاتنا منه.

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