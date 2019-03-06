مانشستر بتشكيلة اضطرارية أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

أعلن النرويجي أولي سولسكاير ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان ، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإيقاف أو الإصابة ، حيث جاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : ديفيد دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو - بايلي - ليندولف - سمويلنج - أشلي يونج
خط الوسط: ماكتومناي -أندريس بيريرا -فريد
خط الهجوم : راشفورد - لوكاكو
وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم ، على ستاد بارك دي برانس .
يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.
وشهد التشكيل غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإيقاف أو الإصابة ، حيث جاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى : ديفيد دي خيا
خط الدفاع: لوك شاو - بايلي - ليندولف - سمويلنج - أشلي يونج
خط الوسط: ماكتومناي -أندريس بيريرا -فريد
خط الهجوم : راشفورد - لوكاكو
وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم ، على ستاد بارك دي برانس .
يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.