مانشستر بتشكيلة اضطرارية أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

أعلن النرويجي أولي سولسكاير ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان ، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



وشهد التشكيل غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإيقاف أو الإصابة ، حيث جاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : ديفيد دي خيا



خط الدفاع: لوك شاو - بايلي - ليندولف - سمويلنج - أشلي يونج



خط الوسط: ماكتومناي -أندريس بيريرا -فريد



خط الهجوم : راشفورد - لوكاكو



وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم ، على ستاد بارك دي برانس .



يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

