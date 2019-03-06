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رياضة

مانشستر بتشكيلة اضطرارية أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:59 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن النرويجي أولي سولسكاير ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان ، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإيقاف أو الإصابة ، حيث جاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - بايلي - ليندولف - سمويلنج - أشلي يونج

خط الوسط: ماكتومناي -أندريس بيريرا -فريد

خط الهجوم : راشفورد - لوكاكو

وتقام المباراة في العاشرة من مساء اليوم ، على ستاد بارك دي برانس .

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

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