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مرأة

ميريام فارس.. كـ الفراشة في أحدث ظهور لها .. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:00 م
.ميريام فارس
.ميريام فارس
هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على مشاركة جمهورها بصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت ميريام فى الصور بإطلالة كاجوال، وارتدت بنطال بيج ونسقت معه سترة قطنية بسيطة باللون الأبيض ذات أكمام طويلة وكشفت السترة عن جزء من بطنها، وانتعلت حذاء أبيض رياضي مسطح، وبدت في الصور كالفراشة.

وأكملت الفنانة اللبنانية إطلالتها بسكارف فوشيا حول رقبتها، واعتمدت على شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.
ميريام فارس.. كـ الفراشة في أحدث ظهور لها .. صور
ميريام فارس.. كـ الفراشة في أحدث ظهور لها .. صور

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