3 مؤشرات تحسم بطل الدوري.. الزمالك الأقرب وبيراميدز ينافس بقوة والأهلي يترقب

لا تزال لعبة الكراسي الموسيقية تفرض نفسها بقوة على المركز الأول بجدول ترتيب الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019؛ بعد اشتعال الصراع بين الزمالك والأهلى وبيراميدز، ومرور 25 جولة من عمر المسابقة.





ونجح الأهلى فى العودة بقوة إلى المنافسة من جديد مع الزمالك على لقب البطولة؛ بعد فوزه الأخير على بتروجت بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب بتروسبورت، فى إطار لقاءات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز، وارتفاع رصيده إلى 51 نقطة، محتلًا بها المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة واحدة، وسط ترقب شديد من قبل بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة.





" صدى البلد" يرصد أبرز العوامل التى يمكن أن تصنع الفارق لفريق على حساب الآخر، وتقربها من لقب المسابقة الأكبر داخل مصر التى يمكن حصرها فيما يلي:





1 – لقاء القمة بين الأحمر والأبيض





بات فى حكم المؤكد أن لقائى الأهلى والزمالك سيساهمان بقوة في تحديد بطل الدورى الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى؛ نتيجة التقارب الشديد في النقاط بين الفريقين الكبيرين، فالفريق الذى ينجح فى الفوز بمباراتى القمة سينجح بشكل كبير في اتساع الفارق بينه والآخر، الذي قد يصل إلى 7 نقاط لصالح الزمالك فى حال فوزه، و5 نقاط للأهلي فى حال انتصاره على حساب الأبيض، وينتظر بيراميدز بقوة مباراتي القمة اللتين قد تكونان في صالحه في حال انتهائهما بالتعادل.





2- بيراميدز ينافس بقوة





أيضًا أصبح فريق بيراميدز مؤشرًا قويًا لتحديد بطل الدورى الممتاز الجارى، نتيجة القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق، وتواجد مجموعة من أقوى اللاعبين بصفوفه؛ وهو ما يشير إلى إنه قادر على الفوز وخطف نقاط من الأهلي والزمالك خلال منافسات الدور الثاني، كما كان الحال فى النصف الأول من المسابقة عندما نجح فى تحقيق الفوز على الأهلى وتعادله أمام الزمالك فى مباراة كان هو الأقرب فيها للفوز.





3- الإصابات والظروف القهرية الخطر الأكبر





يمتلك الزمالك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الجيدة القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة فى اللقاءات المقبلة من مسابقة الدورى الممتاز وعلى رأسهم الحارس محمود جنش، وطارق حامد، ولاعب الوسط الدولي التونسي فرجانى ساسى، ومواطنه حمدي النقاز، بجانب محمود كهربا.





وفى المقابل يمتلك الأهلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الجيدة أيضًا مثل أحمد فتحى وحسام عاشور وعلي معلول وعمرو السولية ووليد سليمان وغيره من النجوم.





وكذلك الحال بالنسبة بيراميدز أيضًا الذى يمتلك كتيبة من النجوم وعلى رأسهم البرازيلى كينو وعبدالله السعيد.





وهو ما يشير إلى أن الفرق الثلاثة تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة ولكن يبقى السؤال الأهم هل الإصابات والظروف القهرية ستكون لها دور فى استمرار القوة التى بات عليها الفرق الثلاثة.