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درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم "الخميس" طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وعرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم، الخميس، درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات..

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 21

دمنهور 11 19

الإسكندرية 08 19

بلطيم 10 18

مطروح 07 17

السلوم 09 18

سيوة 08 19

بورسعيد 12 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الإسماعلية 08 21

السويس 10 20

العريش 11 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 21

نخل 06 19

نويبع 14 24

طابا 11 20

كاترين 02 16

الطور 14 25

شرم الشيخ 14 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 12 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 22

المنيا 07 22

أسيوط 08 23

سوهاج 08 24

قنا 08 25

الأقصر 10 26

أسوان 10 27

الوادي الجديد 06 24

شلاتين 13 26

حلايب 15 23

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