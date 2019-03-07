اجتماع لبحث تحويل القناطر الخيرية إلى مركز للسياحة والاستثمار

عقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ورشة عمل بحضور نائب المحافظ وعادل عامر عضو مجلس النواب ورحاب المزين رئيس مدينة القناطر الخيرية وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضرى والعشوائيات وممثلين عن وزارة الري ووزارة الأثار للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة بمدينة القناطر الخيرية وطرق استغلالها من خلال تطوير المدينة واستعادة مكانتها على الخريطة السياحية.



واستعرض المحافظ الفرص الإستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها أو التخطيط لها في الفترة الحالية، حيث استعرض 3 مناطق تصلح لإقامة مشروعات عليها بمدينة القناطر الخيرية وهي منطقة الشاليهات وحديقة عفلة ومحلج القطن، ومنطقة الممشى.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة القليوبية زاخرة بالفرص الاستثمارية التي تفتح الطريق أمام أي مستثمر مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا وتُقدم ضمانات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين من أجل النهوض بالمستوى الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.



وأضاف أنه يسعى لتحويل القناطر الخيرية الى مركز ومنارة للسياحة والاستثمار ومتنفسا لجميع فئات وطبقات المجتمع المصري، حيث تتسم المدينة بمقومات فريدة لا توجد بأي مكان بالعالم ويجب استغلالها استثماريا لتنمية موارد المحافظة ووضع القناطر على الخريطة السياحية وإرجاعها لسابق عهدها.



وخلال ورشة العمل تم عرض داتا شو لمقترحات التطوير للمدينة، والتي تتضمن إقامة فندق سياحي 5 نجوم وعمل رحلات نيلية تقام من الأهرامات إلى مدينة القناطر، والعكس وإقامة جراج متعدد الطوابق بالمدينة وإقامة منطقة تجارية تشمل محلات ومطاعم بالشكل المعماري التاريخي.

