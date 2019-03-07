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فن

بري لارسون تجسد دور وكيلة الاستخبارات الأمريكية في مسلسلها الجديد

الخميس 07/مارس/2019 - 03:31 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
وقعت النجمة العالمية بري لارسون على عقد مسلسل جديد تقوم ببطولته، وأيضا تشارك من خلاله كمنتج تنفيذي للعمل مع شركة آبل الامريكية.

وتجسد "بري" خلال أحداث المسلسل دور وكيلة الاستخبارات الأمريكية أميراليس فوكس، وكيف تحولت لعميلة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية حيث ستطرح مذاكرتها أكتوبر المقبل في كتاب بعنوان Life Undercover: Coming of Age in the CIA.

وتأتي تلك الخطوة لـ بري لارسون مع موعد طرح فيلمها الجديد Captain Marvel، الذي حصدت عنه إشادات نقدية جيدة.

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