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أخبار العالم

مجلس العموم يصوت على خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس

الخميس 07/مارس/2019 - 02:45 م
رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
رويترز
قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس.

وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير.

وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بيانا في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس أو تأجيل العملية برمتها.

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