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فن

مي عمر بـ لوك جديد وتثير حيرة جمهورها

الخميس 07/مارس/2019 - 04:21 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة مي عمر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها، حيث أعتمدت على تسريحة شعر مختلفة .

وعلقت مي على الصورة قائلة: "أحب أن يراني الناس مختلفة، هل تعتقدون أن اللوك لأداء دور جديد، إذا كانت الإجابة نعم، فما هو الدور".

يذكر ان مي عمر تخوض الماراثون الرمضانى القادم من خلال مسلسل "ولاد الغلابة"، والذى يقوم ببطولته أحمد السقا وهبة مجدي ومي عمر ومن إخراج محمد سامي.
مي عمر بـ لوك جديد وتثير حيرة جمهورها

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