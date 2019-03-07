بسمة وهبة حاربت السرطان ..وبكت لحرمانها من حضور كتب كتاب نجلها

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة مؤشر البحث جوجل بعد ساعات من إنتشار فيديو وهى تبكى بسبب عدم قدرتها على حضور كتب كتاب نجلها الأكبر.



وشرحت بسمة وهبة خلال الفيديو ان ابنها يحمل الجنسية السعودية، إذ ان والده سعودى الجنسية، وقد جرت العادات والتقاليد هناك الا يحضر النساء تلك المناسبة، مما جعلها تدخل فى نوبة بكاء خلال الفيديو، مؤكدة انها ستحرم من تلك اللحظة، الا أنها تتمنى ان تجد حلا مناسبا لتشاركه فرحته، فى ظل أحترامها لعادات وتقاليد الشعوب العربية.



كانت بسمة وهبة تعرضت إلى العديد من الأزمات على مدار مشوارها الإعلامي، ومنها خلعها الحجاب بعد سنوات طويلة من العمل فى قناه أقرًا ، بالإضافة الى إصابتها بمرض السرطان، وإنتصارها عليه.

