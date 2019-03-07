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أخبار العالم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 28 متطرفا

الخميس 07/مارس/2019 - 09:00 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت 28 شخصا من الحريديم خلال تظاهرة رافضة لأداء الخدمة العسكرية.

وأشارت موقع "يديعوت احرونوت" إلى أن الشرطة فرقت بالقوة تظاهرة حاشدة دعا إليها اليهود المتشددون دينيا "الحريديم" أو ما يعرفون بـ"الجناح الأورشليمي" الأكثر تطرفا في القدس، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة ضد أداء الخدمة العسكرية.

ورفع المظاهرون عبارات مناهضة للشرطة ووصفوها بالنازية بالإضافة إلى شعارات أخرى منها "مرسوم التجنيد مرسوم محرقة"، "السجن ولا الجيش"، "نموت ولا نجند".
ويرفض الحريديم أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل، ويحتجون على خطة حكومية لرفع نسبة المنخرطين في صفوف الجيش الإسرائيلي من المتدينين اليهود، كما أنهم يرفضون الوصول إلى مكاتب التجنيد للحصول على عفو من أداء الخدمة العسكرية كونهم معفيين من ذلك، من منطلق عدم اعترافهم بالتجنيد.
وشكل قانون تجنيد الحريديم أحد الأسباب التي أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

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