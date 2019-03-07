ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

زوج هبة مجدي: وجود بيتي بجوار معرض الكتاب جعلني أحب الأرشفة.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 11:36 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان محمد محسن انه يحب اقتناء الاشياء القديمة الانتيكات والراديو والتلفزيونات وغيرها من الانتيكات.

واضاف محسن خلال حواره لبرنامج " معكم منى الشاذلي" ان لديه الكثير من الكتب التى يحب تجميعها من قديم الازل، مشيرا الى وجود بيته بجوار معرض الكتاب جعله يحب أرشفة الكتب .

وتابع انه استدعى نجارا لعمل مكتبه خاصة به لاقتناء هذة الكتب وذهبت زوجته هبه مجدى شهرا خارج البيت لعمل المكتبة، مشيرا الى انه سيقوم بعمل جاليرى كبير لاعادة بيع الانتيكات.

موضوعات متعلقة

معرض الكتاب .. "سكين الغلاء" يذبح حركة البيع .. والرواد : الأسعار نار .. صور

معرض الكتاب «متنفس» الأسرة المصرية.. ضحك ولعب وثقافة للزوار.. صور

«الفقي»: سور الأزبكية به كتب بـ 2 جنيه وقيمتها الثقافية تتجاوز الآلاف.. فيديو

صائدة الجوائز.. قصة سحر رسامة قصص الأطفال الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية

دنيا طارق تكتب: ليس لي

وزير الاتصالات لـ صدى البلد: التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في معرض الكتاب

ترشيحاتنا

الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

التموين: مواطن يشكو حذفه من البطاقة.. لنفاجأ بامتلاكه 9 عدادات كهرباء

حكاية أميرة.. زوجها حول جسدها إلى سلخانة ومنعها من زيارة أهلها 49 يوما.. المتهم: مش هتخرجي الا لو طلعلك جناحات وطيرتي من الشباك.. فتقرر الانتحار.. والنيابة تكشف الحقيقة بعد 4 أشهر من الحادث.. صور

الصحة : إقالة جمال شعبان مدير معهد القلب واحالته للتحقيق لتقصيره فى عمله

هاشتاج الأهلي عملاق القارة السمراء يتصدر تويتر

شاهد.. زوج أنغام بصحبة أولاده من زوجته الأولى

استشاري بمعهد القلب القومي: الجميع صدموا بإقالة جمال شعبان

بعد العرض الأوروبى ..5 أسباب تمنع جروس من الرحيل عن الزمالك

عماد متعب: مكنتش بحب بركات ولا حتى السلام عليه عند انضمامه لـ الأهلي.. فيديو

وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو

22 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق باخرة المعادي

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

فيديو

فريق عمل مصر تستطيع يقدم مفاجأة لـ المخطط الاستراتيجي للجيل الخامس للهواتف
التموين تزف بشرى سارة للمواطنين خاصة بمنظومة الخبز.. فيديو
لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟