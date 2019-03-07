زوج هبة مجدي: وجود بيتي بجوار معرض الكتاب جعلني أحب الأرشفة.. فيديو

قال الفنان محمد محسن انه يحب اقتناء الاشياء القديمة الانتيكات والراديو والتلفزيونات وغيرها من الانتيكات.
واضاف محسن خلال حواره لبرنامج " معكم منى الشاذلي" ان لديه الكثير من الكتب التى يحب تجميعها من قديم الازل، مشيرا الى وجود بيته بجوار معرض الكتاب جعله يحب أرشفة الكتب .
وتابع انه استدعى نجارا لعمل مكتبه خاصة به لاقتناء هذة الكتب وذهبت زوجته هبه مجدى شهرا خارج البيت لعمل المكتبة، مشيرا الى انه سيقوم بعمل جاليرى كبير لاعادة بيع الانتيكات.
واضاف محسن خلال حواره لبرنامج " معكم منى الشاذلي" ان لديه الكثير من الكتب التى يحب تجميعها من قديم الازل، مشيرا الى وجود بيته بجوار معرض الكتاب جعله يحب أرشفة الكتب .
وتابع انه استدعى نجارا لعمل مكتبه خاصة به لاقتناء هذة الكتب وذهبت زوجته هبه مجدى شهرا خارج البيت لعمل المكتبة، مشيرا الى انه سيقوم بعمل جاليرى كبير لاعادة بيع الانتيكات.