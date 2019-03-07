زوج هبة مجدي: وجود بيتي بجوار معرض الكتاب جعلني أحب الأرشفة.. فيديو

قال الفنان محمد محسن انه يحب اقتناء الاشياء القديمة الانتيكات والراديو والتلفزيونات وغيرها من الانتيكات.



واضاف محسن خلال حواره لبرنامج " معكم منى الشاذلي" ان لديه الكثير من الكتب التى يحب تجميعها من قديم الازل، مشيرا الى وجود بيته بجوار معرض الكتاب جعله يحب أرشفة الكتب .



وتابع انه استدعى نجارا لعمل مكتبه خاصة به لاقتناء هذة الكتب وذهبت زوجته هبه مجدى شهرا خارج البيت لعمل المكتبة، مشيرا الى انه سيقوم بعمل جاليرى كبير لاعادة بيع الانتيكات.

