تعرف على المدرب الجديد لـ ريال مدريد

كشف مراسل بي أن سبورتس جمال جبلي، المُقرب من نادي ريال مدريد، أن بيريز رئيس النادي الملكي استقر على تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق الملكي بدلًا من سانتياجو سولاري.



وكتب جبلي عبر حسابه على تويتر: "فلورنتينو بيريز قرر إقالة سانتياجو سولاري الآن ودون انتظار وبما أن زيدان الذي طُلِبَ منه العودة غير مستعد لذلك قبل نهاية الموسم يبدو جوزي مورينيو الحل الآني الذي يرضي رئيس ريال مدريد".



وفشل فريق ريـال مدريد تحت قيادة سكولاري، في عبور دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وودع البطولة على يد أياكس بعد أن كان بطلًا لها في 3 نسخ الماضية.



ويحتل ريـال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى، برصيد 48 نقطة، حققهم من الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 3، وخسارة 8 لقاءات.