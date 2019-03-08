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مواصلات مصر: نحصل على 40% من سعر تذكرة القطار

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:00 ص
شركة مواصلات مصر
شركة مواصلات مصر
توك شو
قال هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، إن الزيادة السكانية تعد كنزا، وهنا يوجد 100 مليون مستهلك ويدفعون أموالا وينتقلون من مكان لآخر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc": "في منظومة النقل لازم يكون في فئة بتغطيها منتج تاني لفئة بتدفع سعر أعلى، على سبيل المثال في خدمة القطارات، في خدمة متميزة وخدمة وسطية وأخرى أقل، والأخيرة تدعم من الدولة ومن فارق سعر الخدمة المتميزة".

وأوضح: "على سبيل المثال، لما بنتحرك من القاهرة للإسكندرية بنتحرك بـ100 جنيه، ما يعادل 4 استرليني، وفي أوروبا نفس المسافة من لندن إلى بريستون بتركب بحوالي 40 جنيه استرليني، وده على الرغم من أن القطر الخارجي أعلى كفاءة من الداخلي".

وتابع: "إحنا أقل من السعر المستهدف، ونأخذ 40% تقريبًا من سعر تذكرة القطار، وبالرغم من أن الأسعار عالية إلا أن 40% من سعرها يكون حقيقيا، ولا بد من تدخل الدولة، ويأتي مستثمرون من الخارج ويقدمون خدمة منضبطة".

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