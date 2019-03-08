حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.



أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه بمناسبة يوم الشهيد واتساقا مع دور وزارة الأوقاف في بيان الحق والباطل ، وتمييز الخبيث من الطيب ، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقي ، والفرق بينه وبين من يلقي بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة، قررت الوزارة أن تكون خطبة الجمعة اليوم، عن الشهادة في سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء ، وذلك في جميع المساجد على مستوى الجمهورية ، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا.



كما سيتم ترجمة الخطبة، إلى لغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، للتوضيح للعالم كله الفرق بين الشهيد الذي يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه في إطار الضوابط الشرعية التي لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة ، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا .



وتابع جمعة: مع تأكيدنا على الدور الوطني الذي تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشرطتنا المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر فى مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، إضافة إلى جهودهما في بناء الدولة ، مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم وأن رعايتهم مطلب شرعي ووطني ، فتحية لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية في سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندي ، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة .



