ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 08/مارس/2019 - 12:13 م
صدى البلد
البهى عمرو
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه بمناسبة يوم الشهيد واتساقا مع دور وزارة الأوقاف في بيان الحق والباطل ، وتمييز الخبيث من الطيب ، وحرصها على بيان مكانة ومنزلة الشهيد الحقيقي ، والفرق بينه وبين من يلقي بنفسه إلى التهلكة من الجماعات الضالة المفسدة المخربة، قررت الوزارة أن تكون خطبة الجمعة اليوم، عن الشهادة في سبيل الله عز وجل بين الحقيقة والادعاء ، وذلك في جميع المساجد على مستوى الجمهورية ، مع ترجمتها ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية على نطاق واسع عالميا.

كما سيتم ترجمة الخطبة، إلى لغة الإشارة خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ، للتوضيح للعالم كله الفرق بين الشهيد الذي يدافع عن وطنه وأرضه وعرضه في إطار الضوابط الشرعية التي لم تترك حق إعلان القتال أو حالة التعبئة العامة أو النوعية حقا للأفراد أو الجماعات إنما جعلته حقا للحاكم وفق ماينظمه القانون والدستور بكل دولة ، حتى لا يصير الناس إلى فوضى ومليشيات متناحرة يأكل بعضها بعضا .

وتابع جمعة: مع تأكيدنا على الدور الوطني الذي تقوم به قواتنا المسلحة المصرية الباسلة وشرطتنا المصرية الوطنية من جهود تذكر فتشكر فى مواجهة عناصر الإفساد والشر من الجماعات الإرهابية والمتطرفة ، إضافة إلى جهودهما في بناء الدولة ، مع بيان واجبنا نحو أسر الشهداء وذويهم وأن رعايتهم مطلب شرعي ووطني ، فتحية لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم الغالية في سبيل الحفاظ على كل ذرة رمل من ثرى مصر الندي ، والعمل على أن تظل رايتها مرفوعة عالية خفاقة .

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

شاهد.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء.. موضوع خطبة الجمعة 8 مارس

ننشر نص خطبة الجمعة مكتوبة ومسموعة وبلغة الإشارة .. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

حتى إذا لم تسجل دخول.. فيس بوك يتتبع خطواتك بهذه الثغرة

تاكسى برلين يروج للسياحة المصرية في شوارع ألمانيا

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

الأرصاد: طقس غدا دافئ نهارا يصاحبه شبورة.. والعظمى بالقاهرة 23

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

ميرهان حسين بـ الأصفر في أحدث جلسة تصوير

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مجدي صادق يكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين

هزة أرضية في كوريا الشمالية وسط مخاوف من نشاط نووي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-3-2019 في مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

فيديو

في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو
التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي
أحمد فهمي وهنا الزاهد يرويان كواليس ارتباطهما في صاحبة السعادة.. الاثنين
التنمية الإفريقي: نستهدف خلق اتحاد اقتصادي قوي بين 53 دولة.. فيديو
العربية للتصنيع: تدريب العمالة الأفريقية بالمصانع المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟