اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

Aufräumen mit Rollenklischees! Das war das Motto bei einem Treffen von Müllwerkerinnen aus ganz Deutschland zum #Weltfrauentag in Berlin. Auch Bundesfrauenministerin Franziska #Giffey war dabei und hat die Berliner Stadtreinigung @BSR_de bei der Arbeit unterstützt. #Frauentag pic.twitter.com/ZjZDyH6F1F — BMFSFJ (@BMFSFJ) March 8, 2019

قررت فرانزيسكا جيفى وزيرة الدولة الألمانية لشئون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم 8 مارس على طريقتها الخاصة مع الشعب بالشوارع.وقامت الوزيرة فرانزيسكا جيفى بمشاركة عمال شركات النظافة في جمع القمامة من أمام المنازل والشوارع احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.لم تكتف الوزيرة بذلك بل استقلت إحدى سيارات النظافة، وارتدت بدلة برتقالية مثل التي يرتديها عمال النظافة مع قفازات بالأيدي، لتفاجئ الجمهور بالشوارع، وذلك وفقًا لما نشرته مواقع الأخبار العالمية.