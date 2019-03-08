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مرأة

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:11 م
ويزرة الأسرة الألمانية
ويزرة الأسرة الألمانية
رشا عوني
قررت فرانزيسكا جيفى وزيرة الدولة الألمانية لشئون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل اليوم 8 مارس على طريقتها الخاصة مع الشعب بالشوارع.

وقامت الوزيرة فرانزيسكا جيفى بمشاركة عمال شركات النظافة في جمع القمامة من أمام المنازل والشوارع احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

لم تكتف الوزيرة بذلك بل استقلت إحدى سيارات النظافة، وارتدت بدلة برتقالية مثل التي يرتديها عمال النظافة مع قفازات بالأيدي، لتفاجئ الجمهور بالشوارع، وذلك وفقًا لما نشرته مواقع الأخبار العالمية.

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