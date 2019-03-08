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أخبار البلد

يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور

الجمعة 08/مارس/2019 - 09:33 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
احتفلت وزارة السياحة، اليوم، بيوم المرأة العالمي، في الجناح المصري المشارك ببورصة برلين السياحية "ITB"، حيث نظمت العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأجرت الوزيرة، الدكتورة رانيا المشاط، جولة في الجناح، ووزعت "تيجان فرعونية" على الزائرات والمشاركات بالجناح المصرى، والذي شهد اقبالا كبيرا من النساء اللاتي حرصن على التقاط الصور .

كما قام الشباب المصري- من الطلبة والدارسين المقيمين بألمانيا وابناء الجالية المصرية بألمانيا الذين استعانت بهم وزارة السياحة هذا العام- بجولات على أجنحة الدول الأخرى لتقديم الهدايا الفرعونية لهم.

جاء ذلك خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور
يوم المرأة العالمي.. وزارة السياحة تتوج زائرات الجناح المصري بـ بورصة برلين..صور

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