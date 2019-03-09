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حوادث

اليوم.. نظر معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم في إهانة القضاء

السبت 09/مارس/2019 - 03:01 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في طرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حمادة شكرى، المعارضة، المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات ، فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

واعتبرت محكمة النقض عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، وأن الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضة على الحكم، وفى مقدمتهم "الزيات، فيما تم تأييد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

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