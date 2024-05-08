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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ليفربول يقترب من الانتقال إلى برشلونة

نونيز
نونيز

عزز الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، شائعات رحيله والانتقال إلى برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وتلقى نونيز سيلا من الهجوم من قبل جماهير ليفربول خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع مستواه وإهداره العديد من الفرص السهلة.

وارتبط اسم نونيز، بالرحيل إلى صفوف برشلونة، وخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد سافر نونيز إلى برشلونة، والتقى بمواطنه رونالد أراوخو، مدافع الفريق الكتالوني.

ونشر أراوخو، صورة تجمعه بنونيز، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها: "أخي".

وقام نونيز بحذف جميع صوره بقميص ليفربول، من حسابه على "إنستجرام"، واكتفى بترك صوره بقميص أوروجواي.

وتبلغ القيمة السوقية لنونيز، حوالي 70 مليون يورو، ولديه عقد مع ليفربول حتى عام 2028.

نونيز برشلونة

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