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رياضة

وليد صلاح الدين: الأهلي يحتاج مانويل جوزية.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 06:11 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أن الفريق الأحمر بالوقت الحالي يحتاج للبرتغالي مانويل جوزيه من أجل التعامل مع اللاعبين خارج المستطيل الأخضر.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية ان المدرب البرتغالي كان لديه قدرة للتعامل نفسيًا مع اللاعبين سواء في حال الفوز او الهزيمة.

واضاف:"أن فريق الأهلي، يقدم كرة جميلة للغاية، ومارتن لاسارتي، تولى الفريق في ظل إصابات كثيرة ولكنه تعامل مع الموقف واللاعبين المتوفرين وقدم أداءً جيدًا".

وأكمل: "لاسارتي ينفذ التدوير دون أن يشعر أحد بتأثير ذلك على الفريق، وهي ميزة كبيرة للغاية وجميع اللاعبين في حالة تألق كبير".

وتابع: "جوزيه كان يمتلك قدرة كبيرة على التعامل مع اللاعبين في الوقت السليم، وهو ما يحتاجه الأهلي في الوقت الحالي، لاسيما بعودة المصابين وتألق الجميع".

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