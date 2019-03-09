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توك شو

سعد الصغير: أهلي اختاروا لي مراتي علشان مشيتها زي العسكري.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 07:17 ص
الفنان سعد الصغير
الفنان سعد الصغير
أكد الفنان سعد الصغير أن المنطقة التي عاش بها كانت تتميز بالطابع الشعبي التقليدي، مشيرًا إلى أنه عندما قرر اختيار شريكة حياته، نصحه أقاربه باختيار الفتاة المعروفة بأخلاقها الحسنة والتزامها في هذه المنطقة، قائلًا: «أهلي اختاروالي مراتي علشان كان مشيتها عاملة زي الشاويش عطية».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «وشوشة» المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه بناءً على ذلك قرر خطبتها من والدها، مؤكدا أن والدها كان صولا في الجيش المصري، وعند أول لقاء مع أهل زوجته كذب على والدها وقال له بأنه مقدم شرطة.

وتابع: تم الاتفاق بيننا على أن تتم تجهيزات العُرس خلال ستة أشهر، بالرغم من أنه كان لا يملك أموالًا كافية لإنهاء كافة هذه المتطلبات، والمعروف في منطقة "شبرا" التي يقطن بها تتم إجراءات الأفراح خلال عام على أقل تقدير نظرًا لظروف سكانها، لافتًا إلى أن والده كان ينتظر جمع ما يسمى بـ«النقطة» والمجاملات التي كانت بين أصدقائه.

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