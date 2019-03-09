سعد الصغير: أهلي اختاروا لي مراتي علشان مشيتها زي العسكري.. فيديو

أكد الفنان سعد الصغير أن المنطقة التي عاش بها كانت تتميز بالطابع الشعبي التقليدي، مشيرًا إلى أنه عندما قرر اختيار شريكة حياته، نصحه أقاربه باختيار الفتاة المعروفة بأخلاقها الحسنة والتزامها في هذه المنطقة، قائلًا: «أهلي اختاروالي مراتي علشان كان مشيتها عاملة زي الشاويش عطية».





وأضاف خلال لقائه ببرنامج «وشوشة» المذاع عبر فضائية «النهار»، أنه بناءً على ذلك قرر خطبتها من والدها، مؤكدا أن والدها كان صولا في الجيش المصري، وعند أول لقاء مع أهل زوجته كذب على والدها وقال له بأنه مقدم شرطة.



