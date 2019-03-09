ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر مواد البناء اليوم السبت 9 مارس 2019

السبت 09/مارس/2019 - 09:47 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آمنة عبدالعظيم
استقرت أسعار الحديد، اليوم السبت 9 مارس 2019 على أسعار أمس، الجمعة، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا 750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وسجل حديد بشاي 11 ألفًا 650 جنيهًا للطن، وبلغ سعر حديد المراكبي 11 ألفًا و560 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 11 ألفًا و525 جنيهًا، وحديد العشري 11 ألفًا 525 جنيهًا.

واستقرت أسعار الأسمنت في بداية التعاملات اليوم، وتصدرت السويدى للاسمنت مصر بنى سويف بسعر 840 جنيها للطن، ثم الشركة العربية للأسمنت بسعر 835 جنيها للطن تبعها أسمنت حلوان وطرة بسعر 820 جنيها للطن، ثم لافارج بسعر 815 جنيها للطن، وسجل أسمنت العريش العسكري سعر 810 جنيهات للطن.

وسجل أسمنت العسكري بني سويف والنصر 810 جنيهات للطن، وسجل جنوب الوادى 805 جنيهات للطن ثم ميديكوم أسوان والتعمير والنصر بــ 800 جنيه للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى 795 جنيهًا للطن.

ترشيحاتنا

أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق اليوم السبت.. فيديو

وليد صلاح الدين: هذا ما فعله جوزيه مع اللاعبين بعد سداسية الزمالك

تعليق ناري من عمرو أديب على حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين..فيديو

بعد اعترافه بأبوة 3 أطفال كوبيين.. حكاية أبناء مارادونا الثمانية

نيشان: عملت بلوك لـ 4017 شخصا

مفتي الجمهورية السابق يوصي بترديد هذا الدعاء في أول رجب

للمرة الأولى.. عائلة سيارات بوتين في معرض جنيف الدولي.. فيديو

سامسونج تطلق أول تلفزيون لاسلكي في العالم

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

محامي مارادونا: لديه 3 أطفال في كوبا بجانب أبنائه الخمسة

في عيد ميلادها.. 6 معلومات عن نسرين أمين.. تتمنى تجسيد حياة تلك الراقصة على الشاشة

نظام يومي يساعد على فقدان الوزن دون حرمان أو شعور بالجوع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. حكومة مصرية بـ 7 ستات.. صور

زواج سمية درويش من المخرج نبيل مكاوي.. صور

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

فيديو

فيديوجراف| وزيرة ألمانية تعمل في جمع القمامة
سيولة مرورية بالطريق الدائري في تلك المناطق.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟