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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| Apple تطلق تحفة جديدة من iPad بسعر مخفض وبسيط للغاية.. أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

دلع أولادك.. Apple تطلق تحفة جديدة من iPad بسعر مخفض

بعد الإعلان عن الجيل السادس من iPad Air مع شريحة M2  خلال حدث Let Loose، كشفت Apple أيضًا عن الجيل الرابع من iPad Pro. أهم ما يميز جهاز iPad Pro الجديد هو أنه يأتي مع أحدث شريحة M4 من Apple.

مقارنة بين أفضل أجهزة التابلت | بسعر بسيط جدا

بالإضافة إلى الإعلان عن الجيل السادس من iPad Air مع شريحة M2  خلال حدث Let Loose، كشفت Apple أيضًا عن الجيل الرابع من iPad Pro. أهم ما يميز جهاز iPad Pro الجديد هو أنه يأتي مع أحدث شريحة M4 من Apple.

بسعر بسيط للغاية.. أحدث وأفضل موبايل Oppo للشباب

كشفت شركة OPPO الشهر الماضي عن هاتف جديد للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدا ومواصفات ممتازة حيث يبلغ متوسط سعر هاتف OPPO K12 الجديد 250 يورو.

لو محتار iPhone كام| أفضل هاتف iPhone قيمة مقابل سعر

أظهر تقرير Counterpoint Research الجديد أن شركتي Apple و Samsung تصدرتا قوائم أفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا في الربع الأول من عام 2024. حيث كان لكل شركة خمسة هواتف في القائمة، ولكن Apple تصدرت القمة حيث أصبح iPhone 15 Pro Max أكثر هاتف مبيعًا، يليه iPhone 15 في المركز الثاني ثم iPhone 15 Pro في المركز الثالث.

iPad Air الجيل السادس من iPad Air iphone 15 Pro iphone 15 جهاز iPad Pro

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