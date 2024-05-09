مقارنة بين أفضل أجهزة التابلت | بسعر بسيط جدا

بالإضافة إلى الإعلان عن الجيل السادس من iPad Air مع شريحة M2 خلال حدث Let Loose، كشفت Apple أيضًا عن الجيل الرابع من iPad Pro. أهم ما يميز جهاز iPad Pro الجديد هو أنه يأتي مع أحدث شريحة M4 من Apple.

باستخدام عقدة 3 نانومتر من الجيل الثاني، تعمل شريحة M4 على تشغيل iPad Pro من الجيل الرابع، مما يمثل قفزة كبيرة في الأداء والكفاءة. بالمقارنة مع سابقتها، M2، فإن M4 تفتخر بوحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 1.5 مرة، مع تجربة مهام رسومات بمعدل تحسين ملحوظ يصل إلى 4 أضعاف. ما هو مثير للإعجاب بشكل خاص هو الكفاءة المضاعفة، مما يسمح لـ M4 بتقديم نفس مستوى الأداء مثل M2 ولكن بنصف استهلاك الطاقة. إليك نظرة على المواصفات الأخرى لجهاز iPad Pro 2024.

مواصفات وميزات iPad Pro 2024

يتوفر iPad Pro 2024 في كلا الحجمين 11 بوصة و 13 بوصة، وهو أول طراز iPad Pro من الشركة يتميز بلوحة OLED. توفر الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وسطوع 1000 شمعة باستخدام وضع السطوع العالي (HBM). تأتي كلا الطرازين في خيارات تخزين، مثل 256 جيجا بايت / 512 جيجا بايت / 1 تيرابايت / 2 تيرابايت.

كما تتوفر إصدارات 1 تيرابايت و 2 تيرابايت أيضًا في خيارات زجاج العرض بنقش نانوي لتقليل التوهج. فيما يتعلق بعمر البطارية، يضم طراز 11 بوصة بطارية بقوة 31.29 وات في الساعة، بينما يضم طراز 13 بوصة سعة أكبر تبلغ 38.99 وات في الساعة. تتضمن عبوة البيع الخاصة بالجهاز شاحن USB-C بقوة 20 وات.

فيما يتعلق بالتصوير، يتميز iPad Pro 2024 بكاميرا أمامية فائقة الاتساع 12 ميجابكسل وكاميرا خلفية 12 ميجابكسل قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K. الأمان هو الأهم، حيث يوفر Face ID المصادقة السلسة، إلى جانب دقة ماسح LiDAR لتطبيقات الواقع المعزز. يتميز بإعداد رباعي السماعات لتجربة سمعية بصرية محسنة. الجهاز اللوحي الجديد متوافق مع إكسسوارات مثل Apple Pencil Pro الجديد كليًا ولوحة Magic Keyboard. فيما يتعلق بالاتصال، فهو يوفر خيارات مثل USB-C 4 و 5G ودعم eSIM و Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3. أخيرًا، يأتي محملاً مسبقًا بنظام iPad OS 17.

يحافظ iPad Pro 2024 على مظهر أنيق وخفيف الوزن، حيث يبلغ سمك طراز 11 بوصة 5.3 مم فقط ويزن 444 جرام (Wi-Fi) أو 446 جرام (Wi-Fi + 5G)، بينما يبلغ سمك طراز 13 بوصة 5.1 مم فقط ويزن 579 جرامًا (Wi-Fi) أو 582 جرامًا (Wi-Fi + 5G).

سعر iPad Pro 2024 في الولايات المتحدة، تبدأ طرازات iPad Pro (Wi-Fi فقط) مقاس 11 و 13 بوصة من 999 دولارًا و 1299 دولارًا على التوالي. تبلغ تكلفة إصدارات الهاتف الخلوي 200 دولار إضافية. تبلغ تكلفة إصدارات الزجاج بنقش نانوي 100 دولار إضافية.

في أوروبا، تبدأ إصدارات iPad Pro (Wi-Fi فقط) مقاس 11 و 13 بوصة من 1199 يورو و 1449 يورو على التوالي. بالنسبة إلى 5G، يحتاج المشترون إلى إنفاق 250 يورو إضافية و 130 يورو إضافية للزجاج بنقش نانوي.

تابلت Google Pixel

قبل إطلاق شركة جوجل لجهازها اللوحي Google Pixel ، كانت أجهزة Apple iPad هي السبيل الوحيد للحصول على كمبيوتر لوحي يعمل بشكل دقيق ويوفر لك أداءً مميزًا، لأن كل أجهزة الأندرويد كانت عاجزة عن المنافسة الحقيقة معه.

وفقا لتقرير موقع gizchina كانت أجهزة آيباد iPad الحديثة نسبيًا أفضل من أحدث وأبرز أجهزة التابلت العاملة بنظام تشغيل أندرويد، سامسونج بكل قوتها لم تستطع مجاراة آبل، ولكن بعد مؤتمر جوجل الأخيرة Google I / O ، تواجه شركة Apple مشكلة كبيرة.

يأتي جهاز Google Pixel Tablet مزودًا بإمكانيات جبارة ومذهلة تجعله منافسا قويا للآيباد وبسعر أرخص كثيرا، مع أدوات تحكم منزلية وقاعدة مكبر صوت، بسعر أقل تحصل على ميزات أكثر لذلك ، مع ظهور الجهاز اللوحي لأول مرة ، تجبر شركة جوجل منافستها الأولى شركة Apple بشكل أساسي على تبرير سعرها المرتفع والمبالغ فيه لأجهزتها، وتضطرها لتقديم المزيد من الخصائص في جهازها اللوحي.

ما الذي جعل آيباد أفضل؟



قبل Google Pixel Tablet ، كانت نقطة البيع الرئيسية لأجهزة Apple iPad هي بساطة التصميم والموثوقية وسهولة الاستخدام، وهي نقاط لم يستطع اي جهاز اندرويد أن يجمعها سويا.

حتى أجهزة iPad القديمة يمكنها التعامل مع المهام والتطبيقات بسلاسة أكبر من أي تابلت آخر. وإذا كنت تستخدم iPhone و ساعة آبل Apple Watch ، فيمكنك جعلهما يعملان في وحدة واحدة وتناغم تام مع أجهزة iPad. سيسمح لك نظام آبل ذلك في نهاية المطاف بمشاركة الصور والملفات والتطبيقات.

هذه الميزة التكاملية لم تقدمها أجهزة Android اللوحية عمومًا وكان لدى الجميع توقعات منخفضة من Google Pixel Tablet أيضًا.

يعد جهاز Google Pixel Tablet أرخص كثيرا بالمقارنة مع كل أجهزة Apple iPad الحديثة. يبدأ من 499 دولارًا ، ستحصل على الجهاز اللوحي وقاعدة سماعات الشحن. بالطبع معالجات Tensor G2 من جوجل أبطأ بكثير من معالج A14 Bionic الخاص بشركة آبل الموجود في أجهزة iPad الحالية.

لكن جوجل بيكسل يتفوق في الهدف الذي يريده على سبيل المثال ، يوفر Google Pixel Tablet مجموعة رائعة من خصائص تحرير الصور أو ما يعرف بالـ Editing. قامت Google أيضًا بتعبئة الجهاز اللوحي بعدد كبير من الميزات الحصرية لـ Pixel ، والتي ستعيد تعريف مفهوم استخدام التابلت

الأهم من كل ذلك ، لا يحاول Pixel Tablet أن يكون جهاز كمبيوتر، لأن الشركة المنتجة ذكية وتعرف أن الأجهزة اللوحية لا يمكن أبدا أن تكون بديلاً للكمبيوتر المحمول. بدلاً من ذلك ، تقوم Google بتسويقه ليكون جهازًا لوحيًا منزليًا، ويعتبر Pixel Tablet هو أول من يحدد أنه موجه للاستخدام المنزلي.