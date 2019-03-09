رئيس صناعة البرلمان يتقدم بطلب إحاطة بتهالك مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالى ووزيرة التخطيط، بشأن ما يعانيه مبنى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، من تهالكه بشكل خطر، حيث يشكل ذعرا بين الطلاب، خوفا من سقوط إحدى الكتل الخرسانية عليهم.





وقال عامر: إن يد التطوير لم تطاله حتى الآن رغم أن تأسيس المبنى عام 1942، وهى من أولى كليات الجامعة وتقع على طريق الحرية الرئيسى، مضيفا: كما أن المبنى ضروري، ولا يمكن تجاهل الطلاب التواجد فيه، حيث يضم المبنى طلاب قسم الكيمياء، ويشمل قاعات محاضرات ومعامل تابعة لقسم الكيمياء، ويدرس به عدد كبير من الطلاب.





وأضاف رئيس صناعة البرلمان، أن الطلبة الدارسون يشعرون بأن المبنى يشكل خطورة على حياتهم، خاصة أنهم يجلسون داخل المبنى لفترات طويلة ونظرا للأعداد الكبيرة يشعرون بالخوف دائما من التواجد بالمبنى، ورغم شكوى الطلبة وتقدم بخطابات رسمية لسرعة اتخاذ اللازم لتطوير المبنى وإنهاء أعمال الترميمات قبل وقوع كارثة، إلا أن هناك تجاهل لذلك، خاصة أن المبنى قديم ومتهالك ومتوقع سقوط أجزاء منه فى أية لحظة.



