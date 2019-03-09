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أخبار البلد

القنصل المصري بميلبورن يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

السبت 09/مارس/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
كتب - سامح سلام
وصل صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، إلى مدينة ميلبورن في استراليا، حيث استقبله القنصل المصري محمد نجيب فخري والأب فرنسيس مراد راعي الاقباط الكاثوليك بميلبورن، والقمص مرقس ممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية والقس فرج حنا من الكنيسة الانجليكانية.

وقال الأب هاني باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية - في تصريح له اليوم - إن القنصل المصري في ملبورن استقبل الأنبا إبراهيم اسحق استقبالا رسميا بحضور مستشارة القنصلية ريم زهران ورئيس الجمعية الإسلامية بميلبورن الدكتور فيصل شحاتة.

وأضاف أن غبطة البطريرك استقبل رئيس الاساقفة بيتر كومنصولي في حضور الأب فرنسيس وبعض أعضاء المجلس الرعوي، والذي شكره على اهتمامه ورعايته بأبناء الاقباط الكاثوليك بميلبورن.
القنصل المصري بميلبورن يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
القنصل المصري بميلبورن يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
القنصل المصري بميلبورن يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
القنصل المصري بميلبورن يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
القنصل المصري بميلبورن يستقبل بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك

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