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فن

ردا على تغريدة إليسا.. نوال الزغبي لـ صدى البلد: معنديش مشاكل مع حد

السبت 09/مارس/2019 - 12:58 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، عدم وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بعد أن قامت الأخيرة بالتغريد عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر" مؤكدة أنها لا تقبل إهانة جمهورها للنجمة الذهبية.

وقالت "نوال" في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "من الأساس ومن قبل تغريدة إليسا لا توجد أي مشاكل بيننا"، لافتة الى أن الذي أشعل الأمر هم رواد السوشيال ميديا فقط.

وكان قد أشيع وجود خلاف بسبب تصنيف نوال الزغبي أو إليسا كنجمة روتانا الاولى، وصراع النجمتين على اللقب، وزاد الأمر بالتراشق اللفظي بين جمهور النجمتين.

وكانت إليسا غردت أمس وكتبت: "‏كتير عم يصير حكي بالصحافة ومواقع التواصل، وخاصة بقصة نجمة روتانا الأولى وعلاقتي بنوال ونجوى وكل هالتفاصيل. أنا بطلب من كل اللي بيحبوني إنو ما يدخلو بسجالات لأنو ما برضى يكون في إساءة لحدا من قبل الفانز".


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