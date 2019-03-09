ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تخصيص 20 ألف فدان لزراعة النخيل بالوادي الجديد

السبت 09/مارس/2019 - 01:59 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط أن المحافظة انتهت خلال شهرين من التعاقد مع عدد من المستثمرين الجادين لزراعة 20 ألف فدان نخيل في إطار التوسع في زراعة النخيل وصناعات التمور، وضمن مبادرة زراعة خمسة ملايين نخلة من أجود وأفخم أنواع التمور بمراكز المحافظة الخمسة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن هذه المساحة سيتم زراعتها بنحو مليوني نخلة من النخيل الفاخر ذي الجدوى الاقتصادية العالية، وهناك زيادة في المساحات التي ستتم زراعتها نظرا للتيسيرات التي قدمتها المحافظة للمستثمرين والمواطنين، والتي تشمل سداد أول قسط للأرض بعد ثلاث سنوات وتفعيل خدمة الشباك الواحد والتخفيضات التي طرحتها المحافظة لصغار المزراعين من أهالي الوادي الجديد.

وكان الزملوط قد كلف رؤساء المراكز بسرعة دراسة وتحديد مناطق مخصصة لزراعات النخيل بكل مركز..مشددا على تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين وغيرهم من الشباب الراغب في إقامة مزارع للنخيل، ووجه الدعوة للنقابات والجمعيات الأهلية للاستفادة من هذه المبادرة في الاستثمار، والتوسع في زراعات النخيل، وتحقيق عائد مادي واقتصادي لخدمة أعضائها.

ترشيحاتنا

6 سعوديات يتصدرن قائمة مجلة فوربس لأكثر النساء تأثيرا في الشرق الأوسط

قصة إصرار مصطفى النحاس على تطليق زوجته بعد 15 يوما.. تعرف على السبب

من جني القطن للدكتوراه.. قصة كفاح جسدتها آمنة بنت بني سويف.. صور

فى عيد ميلاد قلب الأسد.. إحصائيات أسطورية لـ حسام عاشور مع الأهلي.. فاق الجميع

المقاولون: لن نتأخر عن مساندة الزمالك.. وأحمد علي إضافة للمنتخب ..فيديو

الأزهر يحذر من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب خصوصا

وليد صلاح الدين: هذا ما فعله جوزيه مع اللاعبين بعد سداسية الزمالك

مفتي الجمهورية السابق يوصي بترديد هذا الدعاء في أول رجب

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو

عمرو أديب يعرض حذاء ذكي متعدد الكعوب.. ويعلق: بمليون شكل.. فيديو

زوجة الشهيد عادل رجائي توجه رسالة مؤثرة على الهواء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

لجنة المسابقات تتمسك بإقامة مباراة الزمالك والمقاولون فى موعدها

مصادر: الجبلاية تقترب من الاستجابة لطلب الزمالك تأجيل لقاء المقاولون

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. لقطات صادمة لعريس يضرب عروسته في ليلة الزفاف.. حادثة لا تتكرر

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

أبرز فيديوهات التوك شو: كارثة كبرى تنتظر تركيا وقطر في 2025.. وعمرو أديب: تركيا عدونا الأول.. ويجب وقف التجارة والسياحة معها.. وتفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

مظاهرات عارمة تجتاح تركيا والشرطة ترد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

تسمم أسرة كاملة بالمنوفية.. احتسوا سم الفئران بدلا من الشاي

إحالة مسئول بالتضامن الاجتماعي وآخرين للجنايات لاتهامهم بالاتجار في الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

عاصم الدسوقي في حوار هو الأجرأ لـ صدى البلد: ثورة 1919 كانت شعبية بقيادة معتدلة ولم تحقق أهدافها.. سعد زغلول أظهر ضعفا أمام الاحتلال.. ومكرم عبيد صادق الإخوان نكاية في الوفديين
لقاء مع أحفاد ثورة 1919 في ذكرى مرور 100 عام على الثورة
والدة شهيد: نجلي طلب مني أن أدعو له بالشهادة خلال تأديتي العمرة.. فيديو
خبيرة اقتصاد: الإعفاءات الضريبية تسهم في دعم المشروعات الصغيرة
والدة شهيد: نجلي كان يحفظ شعار الفنية العسكرية منذ صغره.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟