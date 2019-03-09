تخصيص 20 ألف فدان لزراعة النخيل بالوادي الجديد

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط أن المحافظة انتهت خلال شهرين من التعاقد مع عدد من المستثمرين الجادين لزراعة 20 ألف فدان نخيل في إطار التوسع في زراعة النخيل وصناعات التمور، وضمن مبادرة زراعة خمسة ملايين نخلة من أجود وأفخم أنواع التمور بمراكز المحافظة الخمسة.



وأوضح المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن هذه المساحة سيتم زراعتها بنحو مليوني نخلة من النخيل الفاخر ذي الجدوى الاقتصادية العالية، وهناك زيادة في المساحات التي ستتم زراعتها نظرا للتيسيرات التي قدمتها المحافظة للمستثمرين والمواطنين، والتي تشمل سداد أول قسط للأرض بعد ثلاث سنوات وتفعيل خدمة الشباك الواحد والتخفيضات التي طرحتها المحافظة لصغار المزراعين من أهالي الوادي الجديد.



وكان الزملوط قد كلف رؤساء المراكز بسرعة دراسة وتحديد مناطق مخصصة لزراعات النخيل بكل مركز..مشددا على تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين وغيرهم من الشباب الراغب في إقامة مزارع للنخيل، ووجه الدعوة للنقابات والجمعيات الأهلية للاستفادة من هذه المبادرة في الاستثمار، والتوسع في زراعات النخيل، وتحقيق عائد مادي واقتصادي لخدمة أعضائها.