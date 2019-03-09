طريقة تحضير الهريسة الحارة والباردة للشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة تحضير الهريسة الحارة والباردة.
وتتضمن مقادير الهريسة الحارة كالآتي:
نصف كيلو فلفل أحمر حار
قرن فلفل أحمر بارد
ربع كوب من ( الخل- عصير الليمون)
10 فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة صلصة
زيت
ملعقة صغيرة من السكر والملح
أما مقادير الهريسة البارد كالتالي:
نصف كيلو فلفل رومي أخضر
ربع كوب من ( الخل- عصير الليمون)
10 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة من السكر والملح
زيت
ملعقة كبيرة نعناع ناشف
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو...
وتتضمن مقادير الهريسة الحارة كالآتي:
نصف كيلو فلفل أحمر حار
قرن فلفل أحمر بارد
ربع كوب من ( الخل- عصير الليمون)
10 فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة صلصة
زيت
ملعقة صغيرة من السكر والملح
أما مقادير الهريسة البارد كالتالي:
نصف كيلو فلفل رومي أخضر
ربع كوب من ( الخل- عصير الليمون)
10 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة من السكر والملح
زيت
ملعقة كبيرة نعناع ناشف
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو...