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توك شو

طريقة تحضير الهريسة الحارة والباردة للشيف هالة فهمي.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 02:32 م
صدى البلد
توك شو
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة تحضير الهريسة الحارة والباردة.

وتتضمن مقادير الهريسة الحارة كالآتي:
نصف كيلو فلفل أحمر حار
قرن فلفل أحمر بارد
ربع كوب من ( الخل- عصير الليمون)
10 فصوص ثوم
2 ملعقة كبيرة صلصة
زيت
ملعقة صغيرة من السكر والملح


أما مقادير الهريسة البارد كالتالي:
نصف كيلو فلفل رومي أخضر
ربع كوب من ( الخل- عصير الليمون)
10 فصوص ثوم
ملعقة صغيرة من السكر والملح
زيت
ملعقة كبيرة نعناع ناشف

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو...

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