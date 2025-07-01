إفشال مخططاتهم.. ثروت الخرباوي: 30 يونيو ليست فقط إسقاط حكم الإخوان

أكد ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، أن جماعة الإخوان لم تكن تسعى فقط لاختطاف السلطة، بل حاولت ضرب الاقتصاد الوطني من الداخل، عبر مخططات ممنهجة تستهدف تحويل العملات الأجنبية بطرق غير مشروعة، لإرباك السوق المصري وإضعاف الدولة.

وأوضح الخرباوي، في تصريحاته خلال ذكرى ثورة 30 يونيو، في مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تصدّت لهذه المحاولات بكل حسم، ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفساد تلك المخططات من خلال إجراءات أمنية واقتصادية صارمة.

إحباط مشروع كامل

وأشار ألخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إلى أن ما جرى بعد 30 يونيو لم يكن مجرد إسقاط حكم الإخوان، بل أيضًا إحباط مشروع كامل كان يستهدف ضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار مصر.