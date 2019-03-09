ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

علاء إدريس: توثيق 23 أغنية للفنان سيد درويش

السبت 09/مارس/2019 - 04:07 م
صدى البلد
كريم عاطف
أكد الدكتور علاء الدين إدريس الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية، أنه تم توثيق 23 أغنية للفنان سيد درويش.

ويتم إلقاء الضوء على الدور الذي قامت به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإحياء ذكرى ثورة 1919، حيث قام فريق من الجامعة بجمع وأرشفة الكلمات الأصلية لأغاني سيد درويش وثورة 1919 وحفظها وتسجيلها موسيقيا أيضا.


كما سيتم مناقشة الدور الذي قام به طلاب قسم الفنون في معرضهم الفني عن ثورة 1919، ودور مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة في الحفاظ على تراث الثورة النادر من الصور والخرائط والكتب، وأرشفتها ورقمنتها.


المتحدثون في المؤتمر هم "الدكتور علاء الدين إدريس الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور وائل المحلاوي أستاذ مشارك بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نجلاء سمير أستاذ مشارك ممارس بقسم الفنون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمرو كامل المدير المساعد بمكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة، يعقب المؤتمر جولة بمعرض الطلاب عن ثورة 1919".

ترشيحاتنا

محسن صالح عن ميدو: قائد شجاع وموهوب

الكهرباء: مد موعد تسديد مقايسات العدادات الكودية للمباني المخالفة لـ30 يونيو

عاش هنا يوثق انتقال أمين الهنيدي من السودان للمهندسين ورحلة صعوده بصحبة أبو لمعة في ساعة لقلبك.. صور

بتر قدم فتاة حاولت الانتحار أسفل مترو الأنفاق بـ حدائق المعادي

لحظة انفجار قنبلة ذرية في ولاية نيفادا الأمريكية ..فيديو

إسرائيل تستعد لدفع 300 مليون دولار لـ غزة لهذا السبب

الأرصاد تحذر من التفاوت الكبير في درجات الحرارة خلال تلك الفترة.. فيديو

الزمالك يضع خطة الثأر من جورماهيا في برج العرب

ماني صاحب هدف الشهر في ليفربول

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم ..فيديو

أم عديمة الرحمة حاولت بيع أطفالها.. وكمين عبقري من الشرطة لاعتقالها

قطع حبيبته السابقة ووضعها في حقيبة سفر.. جريمة مروعة في أستراليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

المجموعة الوزارية تتفقد محطة كيما 3 للصرف الصحى بأسوان.. صور

نعيم في المنفى.. جزيرة مالطا مقصد سياحي نفي إليه سعد زغلول

فيديو

مذيعو INBOX يقترحون تخصيص يوم للصمت
شاروخان يداعب اميتاب باتشان بأغنية شهيرة ..فيديو
عمدة قرية بكفر الشيخ: المرأة أثبتت وجودها في مجالات كثيرة ..فيديو
الأرصاد: موجة الطقس الباردة الحالية الأخيرة هذا الشتاء.. فيديو
والدة الشهيد إسلام مشهور: دم ابنى مش هيروح هدر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟