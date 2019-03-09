المنيا تستقبل وفدا من مستقبل وطن لمتابعة استعدادات الفترة المقبلة

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بالمنيا، برئاسة النائب علاء السبيعى امين الحزب بالمحافظة ، والدكتور زين الاطناوي امين قطاع شمال الصعيد ، ووليد عبد القوى امين التنظيم ، وأعضاء هيئة المكتب بالحزب، وفدا من الأمانة المركزية يضم اللجنة الميدانية التى تم تشكيلها من قبل الامانة المركزية لتطوف محافظات الجمهورية للوقوف على التشكيلات الخاصة بمجموعات العمل في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها والقرى والوقوف على التفاعل مع الشارع، ومدى تنفيذ التكليفات المنوط بها كل محافظة.



ضمت اللجنة كلا من النائب عماد حمودة المشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالجمهورية ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب . والنائب مجدي البيومي عضو الامانة المركزية وأمين لجنة السياحة بالبرلمان ، والمهندس احمد صبرى أمين شباب الجمهورية بالحزب ، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري ، وعمرو عماد عضو الامانة المركزية ، وعبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري، وأحمد مجدي بيومي عضو هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية على مستوى الجمهورية .



قامت اللجنة بعقد لقاءات مع هيئات مكاتب المراكز والأقسام والوحدات الحزبية المرشحة وكذلك عقد لقاءات مع منسقى مجموعات العمل بالمراكز والوحدات القاعدية بقرى ومدن المحافظة لمناقشة آخر استعدادتها للفترة المقبلة ، كما تابعت اللجنة أعمال الأمانات المختلفة والفعاليات التي تمت على أرض المحافظة والتأكد من جاهزية أمانة المحافظة للاستحقاق الخاص بالتعديلات الدستورية والتوعية بها .