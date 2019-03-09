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محافظات

محافظ الدقهلية: 1000 شكوى يومياً أغلبها من النظافة

السبت 09/مارس/2019 - 08:33 م
محافظ الدقهلية :
محافظ الدقهلية : 1000 شكوى يوميا اغلبها من النظافة
همت الحسينى
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه يتلقى 1000 شكوى من المواطنين يوميا أغلبها من النظافة في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم بعدد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمناقشة تصوراتهم لحل مشكلة القمامة التي تعاني منها المراكز والمدن وخاصة مدينة المنصورة.

وقال: إنني أجري اتصالاتي فور تلقي الشكوى لإزالة أسبابها مع المسئولين وأقوم بعد حلها بالاتصال بصاحبها للتأكد من حلها بالفعل.

وأضاف محافظ الدقهلية أن جمع القمامة من المنبع هو الذي سيؤدي إلى نظافة المدينة بالكامل بشرط استمرار عملية الجمع يوميا بانتظام.

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