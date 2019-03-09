محافظ الدقهلية: 1000 شكوى يومياً أغلبها من النظافة

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه يتلقى 1000 شكوى من المواطنين يوميا أغلبها من النظافة في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم بعدد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمناقشة تصوراتهم لحل مشكلة القمامة التي تعاني منها المراكز والمدن وخاصة مدينة المنصورة.





وقال: إنني أجري اتصالاتي فور تلقي الشكوى لإزالة أسبابها مع المسئولين وأقوم بعد حلها بالاتصال بصاحبها للتأكد من حلها بالفعل.



