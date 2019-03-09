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أحمد موسى يبكي على الهواء.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 08:43 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
بكى الإعلامي أحمد موسى، أثناء حديثه عن تضحيات ابطال القوات المسلحة والشرطة، الذين فدوا مصر بأرواحهم حتى تحيا مصر.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم كل واحد في مصر يكون فخور بشهداء مصر وأبطال القوات المسلحة والشرطة".

وتابع:" مفيش اعظم من مصر، التى تستحق التضحية من أجلها وحمايتها، ولازم كلنا نساند أسر الأبطال، وانا فخور انني من بلد عظيمه عندها جيش وشرطة".

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