أحمد موسى يبكي على الهواء.. فيديو

بكى الإعلامي أحمد موسى، أثناء حديثه عن تضحيات ابطال القوات المسلحة والشرطة، الذين فدوا مصر بأرواحهم حتى تحيا مصر.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم كل واحد في مصر يكون فخور بشهداء مصر وأبطال القوات المسلحة والشرطة".



وتابع:" مفيش اعظم من مصر، التى تستحق التضحية من أجلها وحمايتها، ولازم كلنا نساند أسر الأبطال، وانا فخور انني من بلد عظيمه عندها جيش وشرطة".

