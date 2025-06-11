مصر للطيران تسير اليوم 9 رحلات لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تواصل مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام، حيث تُسيّر اليوم الأربعاء 11 يونيو 9 رحلات جوية من مطار جدة الدولي إلى مطار القاهرة، لنقل ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج.

وتشمل الرحلات حجاج بعثات وزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى حجاج قرعة محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية، وتضامن محافظات الجيزة والفيوم والدقهلية والشرقية ومطروح، فضلًا عن حجاج الأفراد، والأجانب، والحج السياحي، وحجاج الترانزيت، والعمل، والإقامة.

تيسير عودة الحجاج بأعلى درجات الراحة والسلامة

تأتي هذه الجهود في إطار الخطة التشغيلية التي وضعتها مصر للطيران لتيسير عودة الحجاج بأعلى درجات الراحة والسلامة، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

ونقلت رحلات شركة مصر للطيران حجاج بعثة وزارة الأوقاف والسياحة وتضامن القاهرة والإسكندرية والبحيرة والقليوبية وقرعة القاهرة ومطروح والبحيرة والغربية وحجاج الترانزيت وحج الأفراد والأجانب والعمل والإقامة.

وأعلنت سلطات مطار القاهرة ومصر للطيران حالة الطوارئ لإعادة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج وسط تسهيلات كبيرة لراحة ضيوف الرحمن.