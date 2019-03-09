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والدة الشهيد شريف محمد عمر توجه رسالة نارية للإرهابيين.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 09:17 م
صدى البلد
هاني حسين
قالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إن أسرة الشهيد سعيدة بتواجد بطل في الجنة، مضيفة: فراقه صعب ولكننا سعداء بتقديم جزء بسيط من فضل مصر علينا".

وأضافت " غريب " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلة:" صورة أبني شريف أمامي عالطول واذهب إلى قبره عندما اكون مضايقة واتحدث معه عن أبنائه".

ووجهت رسالة إلى العناصر الإرهابية، قائلة:" من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأبناؤنا ناعمين بالجنة وأنتم في النار".

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