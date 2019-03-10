نرمين ماهر تتألق بالأحمر فى أحدث إطلالة

نشرت نرمين ماهر صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها بموقع الصور "انستجرام".



وظهرت "نرمين" خلال الصور بإطلالة جذابة مميزة، مرتدية فستان أحمر، أبرز جمالها ورشاقتها، ونالت الصور إعجاب مُتابعيها.



وكانت آخر أعمال نرمين ماهر، مسلسل "سرايا حمدين" وتجسد خلاله شخصية "نصابة" تنصب على العديد من الشخصيات بطريقة كوميدية.





