ترامب يجبر الدول المستضيفة للقوات الأمريكية على دفع الثمن مرة ونصف

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية بأن نقاشا يدور داخل البيت الأبيض لبحث كيفية جعل الولايات المتحدة تجبر الدول التي تستضيف قوات من الجيش الأمريكي تغطي التكلفة الكاملة للوجود العسكري في بلادها، ثم تدفع أيضًا 50٪ إضافية من هذه التكلفة.



وأوضحت الشبكة الأمريكية، وفق تقرير نشرته اليوم الأحد، أن الفكرة التي عنونتها إدارة الرئيس ترامب بـ «التكلفة مضافًا إليها 50» تتمحور حول أن الدولة المضيفة تحصل على فائدة معينة من التواجد العسكري الأمريكي داخل حدودها، ويجب أن تدفع.



وكانت شبكة «بلومبرج» الأمريكية أول وسيلة إعلام قدمت تقريرا عن تلك المناقشات الدائرة داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يعتبر أحد الأركان الأساسية للسياسة الخارجية لإدارة ترامب هو تقاسم الأعباء، ما يعني تشجيع الحلفاء على دفع حصة أكبر من الاستثمار في الدفاع الجماعي.



وتنظر الإدارة الأمريكية إلى هذه السياسة باعتبارها أسلوبًا أكثر عدلًا، بدلا من ثقل الأعباء على كاهل الحكومة الأمريكية، وفقًا لمسئولين أمريكيين على دراية بالفكرة.



وأشار التقرير المنشور على «سي إن إن» إلى أن القوات الأمريكية حاليًا متواجدة في أكثر من 100 دولة حول العالم.



وبعض الدول التي تستضيف أكبر عدد من القوات الأمريكية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.

