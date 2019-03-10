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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسيوط

الأحد 10/مارس/2019 - 03:54 م
صور أرشيفية - ضبط
صور أرشيفية - ضبط
إيهاب عمر
تمكنت مباحث قسم أول أسيوط من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمدينة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لمباحث قسم شرطة أول برئاسة المقدم محمد عطية بقيام " م .م .س " 25 سنة عاطل ومقيم بجوار الجامع الكبير قسم أول أسيوط سبق اتهامه فى (8) قضايا (سرقة ـ مخدرات ـ سلاح ـ تبديد ـ ضرب) و " أ .ج .م " 28 سنة عاطل ومقيم شارع سعد زغلول قسم أول أسيوط سبق اتهامه فى (9) قضايا ( سرقة ـ سلاح أبيض) و " م .أ .م " 28 سنة عاطل ومقيم غرب البلدـ قسم أول أسيوط سبق اتهامه فى (4) قضايا ( مخدرات ـ سلاح) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات وقيامهم بالتصرف فيها بالبيع للمدعو " ح .إ .ش " 33 سنة عاطل ومقيم غرب البلدـ قسم أول أسيوط .. سبق اتهامه فى (2) قضية ( ضرب ـ إخفاء مسروقات).

عقب تقنيين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط من ضبط المتهمين وبحوزتهم (9) بطاريات وتروسيكل بدون لوحات معدنية.

بمواجهة الأول والثانى أقرا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات بالاشتراك والمتهم الثالث وقيامهم بالتصرف فيها بالبيع للمتهم الأخير، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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