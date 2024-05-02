في الأوبرا .. بروفات أخيرة لـ مروة ناجي قبل حفل عيد الربيع

أجرت المطربة مروة ناجي البروفة الأخيرة لحفل عيد الربيع والتى تحيه مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ومن المفترض أن تقدم مروة ناجي خلال هذا الحفل العديد من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني السندريلا سعاد حسني والتى قدمتها بمناسبة أعياد الربيع

مروة ناجي قامت بعمل بروفات مع المايسترو علاء عبد السلام والذى يقوم أوركسترا مكون من أكثر من 25 عازفا لهذا الحفل.



وطرحت المطربة مروة ناجى، على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" ، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وهو غالبا ما يتعايش ويتفاعل معها فئة عريضة من المستمعين، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور

وعلى صعيد أخر ، في ليلة ساحرة لا تُنسى مع شهد المتحف المصري الكبير، انطلاق احتفالية "100 سنة أم كلثوم" الغنائية المميزة؛ للاحتفاء بأعمال كوكب الشرق أم كلثوم، وسط حضور جماهيري واسع، والتي أحياها كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

حضر الحفل عدد كبير من الوزراء والمشاهير والإعلاميين والشخصيات العامة ومحبي الموسيقى والتراث، منهم؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والإعلامي إبراهيم عيسى، الإعلامية مها الصغير، كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".