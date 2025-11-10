انتخابات النواب.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بإمبابة والوراق وسط تأمين مكثف

انطلقت منذ قليل العملية الانتخابية في دائرة إمبابة والوراق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، دون تسجيل أي شكاوى أو تأخير، وسط تواجد أمني مكثف خارج اللجان لتنظيم دخول وخروج الناخبين وضمان سير العملية بسلاسة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وشهدت بعض اللجان منذ الدقائق الأولى حضورًا قويًا من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بينما كان الإقبال ضعيفًا في عدد من اللجان الأخرى، ويُرجع ذلك إلى ذهاب عدد من المواطنين إلى أعمالهم في فترة الصباح.

ومن المتوقع أن تشهد اللجان الانتخابية زيادة في أعداد المشاركين خلال فترة ما بعد الظهيرة، مع عودة المواطنين من أعمالهم واستقرار الأجواء أمام مقار التصويت.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».