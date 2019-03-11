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محافظات

انطلاق مهرجان القلم الحر للإبداع العربي 2 أبريل

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:00 ص
انطلاق مهرجان القلم
انطلاق مهرجان القلم الحر للإبداع العربي 2 أبريل ..صور
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقدت اللجنة المنظمة لمهرجان القلم الحر للابداع العربي اجتماعا بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والمقرر عقده خلال الفترة من 2 ابريل 2019 حتى 7 أبريل 2019 بجامعة الفيوم.

يستضيف المهرجان أدباء وشعراء وفنانين وصحفيين من 14 دولة عربية وعدد من المبدعين العرب بأوربا، إضافة إلى مبدعي محافظات مصر في مجالات الشعر والأدب والفن والصحافة.

وعلى هامش المهرجان يتم افتتاح معرض القلم الحر الدولي للكتاب اعتبارًا من 3 أبريل 2019 لمدة شهر بالمكتبة المركزية.

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