أبو العروسة 107 تتصدر يوتيوب بعد إذاعتها

حققت حلقة مسلسل أبو العروسة رقم 107 نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.



وتخطى عدد مشاهداتها 2 مليون مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة الأولى ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، بعد ان تصدرت مؤشر البحث العالمى جوجل خلال الساعات الماضية.



وتدور أحداث مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثاني في إطار عائلي اجتماعي، وهو من تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.



المسلسل بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.