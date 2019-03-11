ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أبو العروسة 107 تتصدر يوتيوب بعد إذاعتها

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:53 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حققت حلقة مسلسل أبو العروسة رقم 107 نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها بعدة ساعات.

وتخطى عدد مشاهداتها 2 مليون مشاهدة، وهو ما أهلها لاحتلال المرتبة الأولى ضمن موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، بعد ان تصدرت مؤشر البحث العالمى جوجل خلال الساعات الماضية.

وتدور أحداث مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثاني في إطار عائلي اجتماعي، وهو من تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.

المسلسل بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

ترشيحاتنا

حسيت باستشهاده قبل ما يقولولي.. والدة الشهيد مصطفى تحكي قصة بطولة وتضحية ووفاء

شركة عالمية توفر 100 ألف فرصة عمل بمصر خلال 2022.. تعرف عليها

بعثة الأهلي تصل القاهرة قادمة من الكونغو بعد مواجهة فيتا كلوب

Apple تطرح هذا الهاتف بـ 4450 جنيها فقط .. صور

حرامي يفقد فتاة وعيها أمام الأسانسير.. فيديو

جروس: الزمالك يستحق رباعية جورماهيا ومباراة حسين داي صعبة

الفتوى: يجوز التيمم لكل صلاة مع وجود الماء في هذه الحالة

شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده

برلمانى يطالب بتوفير الرعاية الاجتماعية الكاملة لأسر الشهداء

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

انتحار مصري شنقا في الكويت

انتبه .. قشرة الرأس قد ترتبط بمرض خطير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد.. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو
Oppo تطلق أحد أكثر الهواتف تطورا في العالم
شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟