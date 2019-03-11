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أخبار العالم

مبعوث : أمريكا تحث الهند على وقف شراء النفط من حكومة مادورو

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:51 ص
مادورو
مادورو
رويترز
قال كبير مبعوثي واشنطن لفنزويلا إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة تحث الهند على وقف شراء نفط من حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية لقطع شريان الحياة المالي عن مادورو.

وقال أبرامز في مقابلة مع رويترز "نقول إنه يجب عليكم عدم مساعدة هذا النظام. عليكم أن تقفوا بجانب الشعب الفنزويلي".

وأضاف أن إدارة ترامب أعطت نفس الرسالة لحكومات أخرى كما قدمت حجة مماثلة للبنوك والشركات الأجنبية التي تعمل مع مادورو.

وتأتي المحادثات مع الهند في الوقت الذي هددت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الاقليميون الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بفرض مزيد من العقوبات لوقف تدفق العائدات على حكومة مادورو وإجباره على التنحي.

وتعتبر واشنطن جوايدو الرئيس الشرعي لفنزويلا وفرضت عقوبات على قطاع النفط هناك وأعلنت تجميد أصول كبار مسؤولي الحكومة الفنزويلية وفرض حظر على حصولهم على تأشيرات.

وتعد السوق الهندية مهمة للاقتصاد الفنزويلي لأنها تمثل تاريخيا ثاني أكبر الزبائن التي تدفع ثمن النفط الخام الفنزويلي نقدا بعد الولايات المتحدة التي سلمت السيطرة على معظم هذه العائدات لجوايدو من خلال العقوبات على مادورو.

وتريد واشنطن أن تحذو الهند حذوها.

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