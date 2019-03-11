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رفع 10 أطنان مخلفات من شاطئ وادي القمر بالغردقة

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:52 م
حملة نظافة بشاطئ
حملة نظافة بشاطئ وادي القمر بالغردقة
إبراهيم جادالله
انطلقت فعاليات حملة نظافة لشاطئ وادي القمر شمال مدينة الغردقة، بمشاركة عدد من طلاب المدارس والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، ومجمع إعلام الغردقة، وجمعية هيبكا، بالإضافة إلى عدد من الأجانب المقيمين بالمنطقة والمهتمين بالبيئة البحرية.

وأوضح الدكتور تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، اليوم، أن الحملة تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث بالبلاستيك، وتمكنت من رفع 10 أطنان من المخلفات سواء من العبوات البلاستيكية، والأكياس، وعبوات الألمنيوم، والزجاج، وأعقاب السجائر، والفحم الأسود، والرماد الناتج عن عمليات الشواء.

وأشار "كمال" إلى أن شاطئ وادي القمر الذي تمت به عملية التنظيف من أجمل الشواطئ، وتقصده العائلات لقضاء وقت جميل، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشاطئ، ليس ضروريًا من أجل جمال المنظر فحسب، بل من أجل الحفاظ عليه من التلوث، وبالتالي الحفاظ على مياه البحر والحفاظ على حياة الكائنات البحرية التي تتأثر بشكل مباشر من التلوث الحاصل على الشاطئ.

وأوضح المهندس وليد رمضان، مدير إدارة الإعلام والتوعية بجهاز المحميات، أن حملة التوعية البيئية عن كيفية المحافظة على نظافة الشاطئ، تقدم العديد من الإرشادات التي تسهم فى الحفاظ على نظافة الشواطئ.

وصرحت نيرمين أبوسريع، مدير مجمع إعلام الغردقة، بأن المجمع شارك فى الحملة لدعم الجهود التطوعية لنظافة الشواطئ، ورفع الوعي لدى طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة الإيجابية.

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