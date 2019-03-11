نائب محافظ القليوبية تلتقى بأصحاب مصانع العكرشة .. صور

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية يرافقها اللواء ياسر حفناوي رئيس مركز ومدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة ومدير إدارة العشوائيات بالمرور على بعض المصانع بمنطقة العكرشة الصناعية.



وقالت ريان إن الزيارة تأتي في إطار متابعة ومعرفة احتياجات المصانع لتكون بمستوى المناطق الصناعية بالمدينة والمدن الأخرى ومعرفة بعض المشاكل الموجودة والإسراع في حلها وتذليل أي عقبات للمصانع.



وخلال الجولة التقت نائب محافظ القليوبية ببعض أصحاب المصانع والجمعية بمجلس المدينة لوضع بعض الحلول للمنطقة وكذا متابعة تطهير مصرف العكرشة ورفع التراكمات الموجودة بالمصرف من قبل أصحاب المصانع الموجودة التي ترمي المخلفات الناتجة من بواقي المصانع بالمصرف مما يسبب انسدادا بخط الطرد أسفل كوبري الكارتون وبعد الكوبري حتي الوصول لخط الطرد البدالة التي تسحب من مصرف العكرشة الي مصرف الجبل الأصفر.

